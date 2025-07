8 Deals statt 90: Was aus Donald Trumps Zoll-Drohungen wurde

Doch auch die anderen Deals sind nicht so fix, wie sie anfangs wirkten. Das Abkommen mit Großbritannien, das Trump unter großem Getöse im Mai präsentierte, hat nach wie vor viele ungelöste Punkte, etwa die britische Digitalsteuer, die Trump umgehen wollte. Ähnlich schwierig ist es beim Zollabkommen mit Japan, laut Trump der „vielleicht größte Deal, der je abgeschlossen wurde.“ Dabei wurden 550 Milliarden-Investitionen Japans in den USA paktiert, 90 Prozent der Profite sollten an die USA gehen. Das Schicksal dieser Vereinbarung dürfte ähnlich sein wie jenes der 750-Milliarden-Dollar-Erdgaskäufe durch die EU: Das Vorhaben gilt als ziemlich unrealisierbar.