Trump stellte sich laut Ex-Mitarbeiter Sex mit Tochter Ivanka vor

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat wiederholt sexuelle Kommentare über seine Tochter Ivanka gemacht, die so obszön waren, dass er von seinem Stabschef gerügt wurde, schreibt der ehemalige Trump-Beamte Miles Taylor in seinem neuen Buch mit dem Titel: "Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump".

Die Kommentare werden von Taylor benutzt, um fast tägliche Fälle von Sexismus im Weißen Haus unter Trump zu beleuchten, die so schlimm waren, dass eine leitende Beamtin dem Schriftsteller sagte: "Dies ist kein gesunder Arbeitsplatz für Frauen"​.

Laut Taylor sprach Trump über Ivanka Trumps Brüste, ihren Hintern und darüber, wie es sein könnte, Sex mit ihr zu haben, Bemerkungen, die einst dazu führten, dass der ehemalige Stabschef John Kelly den Präsidenten daran erinnerte, dass Ivanka seine Tochter war. Taylor erinnerte sich auch daran, wie Kirstjen Nielsen, Trumps ehemalige Heimatschutzsekretärin, vom Präsidenten "Schatz" und "Liebling" genannt und ihr Make-up kritisiert wurde. Taylor sagte, Kellyanne Conway, eine leitende Beraterin, habe Trump als "frauenfeindlichen Tyrannen" bezeichnet, eine Aussage, die sie bestritt, als sie von Newsweek kontaktiert wurde​1​.

Taylor wies darauf hin, dass es immer noch ziemlich viele weibliche Führungskräfte aus der Trump-Administration gibt, die ihre Zungen über die ungleiche Behandlung, die sie in der Administration erfahren haben, und den absoluten, offensichtlichen Sexismus, den sie durch die Handlungen von Donald Trump erfahren haben, gehalten haben. Er fügte hinzu, dass Trump einen sehr abscheulichen Ton innerhalb der Republikanischen Partei setzt und in gewissem Sinne ziemlich abfällige Ansichten über Frauen im Allgemeinen normalisiert hat​​.

In einem kürzlich durchgeführten Zivilprozess wurde Trump wegen sexuellen Missbrauchs für haftbar befunden. Der Prozess wurde von der Schriftstellerin E. Jean Carroll angestrengt​.