Live: Trump spricht zum Auftakt der UN-Generaldebatte

Neben Trump stehen unter anderem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und Irans Präsident Hassan Rouhani auf der Rednerliste. Bis zum kommenden Montag wollen mehr als 140 Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung sprechen, zudem sind am Rande des Geschehens zahlreiche hochrangige Treffen vor und hinter den Kulissen geplant.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf am Montagabend (Ortszeit) in New York im Rahmen eines Empfangs mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Dabei unterstrich der Bundespräsident seine Überzeugung, "dass die großen Probleme der Welt wie Klimaschutz und Erhaltung des Weltfrieden nur gemeinsam, multilateral lösbar sind". Das erklärte ein Sprecher des Bundespräsidenten Dienstag früh am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

Trump ist Spekulationen über ein Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Rouhani am Rande der UN-Vollversammlung entgegengetreten. "Trotz Anfragen habe ich keine Pläne, den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu treffen", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. "Vielleicht eines Tages in der Zukunft."