Trump soll Frau in 1970er-Jahren auf Flug "betatscht" haben

Im Zivilprozess gegen Donald Trump wegen Vergewaltigungsvorwürfen der US-Journalistin E. Jean Carroll hat eine andere Frau über einen mutmaßlichen sexuellen Angriff des Ex-Präsidenten ausgesagt. Die 81-jährige Jessica Leeds sagte am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan, Trump habe sie bei einem Flug nach New York Ende der 1970er-Jahre "betatscht". "Es gab kein Gespräch, es kam aus dem Nichts", sagte Leeds. "Er hat versucht mich zu küssen, meine Brüste zu fassen."

Als Trump auch versucht habe, ihr unter den Rock zu greifen, habe sie die Kraft gefunden, aus ihrem Sitz in der Ersten Klasse aufzustehen. Der Vorfall im Jahr 1978 oder 1979 habe nur "Sekunden" gedauert, es sei ihr aber "wie eine Ewigkeit" vorgekommen. Leeds hatte ihre Vorwürfe schon wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2016 in einem Interview mit der New York Times erhoben.