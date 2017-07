Trump-Sohn veröffentlichte E-Mails über Kreml-Kampagne

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat einen E-Mail-Austausch veröffentlicht, der nach seinen Angaben zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin führte. Daraus geht hervor, dass ihm belastende Informationen über Hillary Clinton in Aussicht gestellt wurden, die von der russischen Regierung stammen sollen. Donald Trump Jr. schrieb auf Twitter, er veröffentliche den Schriftverkehr, um Transparenz zu schaffen.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017 US-Börsen gaben nach Veröffentlichung des Mail-Wechsels nach =

In dem veröffentlichten Mail-Wechsel erklärt der Publizist Rob Goldstone, dies sei "Teil der Unterstützung der russischen Regierung für Herrn Trump".

Als Antwort schrieb Trump Jr.: "Wenn es das ist, was Sie sagen, dann finde ich es klasse" (eng. "I love it").

Nach der Veröffentlichung der E-Mails gaben die US-Börsen nach. Trump Jr. ist in den vergangenen Tagen zunehmend in den Fokus der Russland-Affäre gerückt. Mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler gehen dem Verdacht nach, Russland könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der Präsident hat erklärt, es habe keine Absprachen gegeben.