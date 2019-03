Trump schlägt nach Gipfel mit Kim Jong-un Empörung entgegen

Trump schenkte jedoch Kim Glauben: „Er sagt mir, dass er nichts darüber wusste, und ich nehme ihn beim Wort“, sagte er. „Anscheinend ist der Präsident der Einzige, der diese offensichtliche Lüge glaubt“, wetterte der demokratische Senator Mark Warner, und auch Warmbiers Eltern widersprachen Trump. Auch aus den republikanischen Reihen war Unmut zu vernehmen: „Ich sehe Nordkoreas Führer nicht als jemanden an, der ein Freund ist. Wir alle wissen, was mit Otto passiert ist, wir wissen, was dieses Land getan hat“, twitterte er.

Und noch ein Fall sorgte am Freitag für Furore – Trump soll seinem Schwiegersohn Jared Kushner entgegen der Bedenken seiner Berater Zugang zu streng vertraulichen Informationen verschafft haben. Trump persönlich habe im vergangenen Mai angeordnet, Kushner eine sogenannte Top-Secret-Freigabe zu erteilen, die ungehinderten Zugang zu geheimen Regierungsinformationen gewährt.