Ausland

Rückschlag bei Ringen um Frieden: Trump sagt Witkoff und Kushner Pakistan-Reise ab

Nachdem die iranische Delegation am Samstag aus Pakistan abgereist ist, cancelt Trump die Reise seiner Delegation. Trump sagt, die USA hätten alle Trümpfe in der Hand.
25.04.2026, 19:24

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FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump boards Air Force One en route to Palm Beach International Airport, at Joint Base Andrews

Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es erneut einen Rückschlag. US-Präsident Donald Trump sagte Medienberichten zufolge die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns, Jared Kushner, nach Pakistan zunächst ab. Er habe seiner Delegation gesagt, sie sollten nicht fliegen, zitierte der US-Sender Fox News Trump. Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf X ebenfalls, Trump habe ihn in einem Telefoninterview über die Absage der Reise informiert. Das begründete er mit den Positionen der Iraner in den diplomatischen Bemühungen. 

"Die USA hielten alle Trümpfe in der Hand"

„Ich habe meinen Leuten vor Kurzem gesagt, sie bereiteten sich gerade auf die Abreise vor, und ich habe gesagt: “Nein, ihr werdet keinen 18-Stunden-Flug machen, um dorthin zu gehen„, zitierte Fox News den US-Präsidenten. Die USA hielten alle Trümpfe in der Hand. “Sie können uns jederzeit anrufen, aber ihr werdet keine 18-Stunden-Flüge mehr machen, um herumzusitzen und über nichts zu reden„, sagte Trump demnach. 

Kurz zuvor hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen, der iranische Außenminister Abbas Araqchi sei wieder aus Islamabad abgereist, ohne US-Vertreter zu treffen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte erst am Freitag angekündigt, dass Kushner und Witkoff Samstagfrüh (Ortszeit Washington) nach Pakistan aufbrechen würden. Die Iraner hätten darum gebeten, persönlich zu sprechen, betonte sie.

Trump sagt Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner ab + Iranische Delegation aus Pakistan abgereist

Iraner dementierten direktes Treffen mit USA

Araqchi war Freitagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eingetroffen. Aus dem Iran wurde die Darstellung des Weißen Hauses jedoch zurückgewiesen: Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei sagte, es sei kein Treffen mit der amerikanischen Seite geplant - nur mit den pakistanischen Vermittlern werde gesprochen. Am Samstag traf Araqchi dann nach Angaben des Staatssenders IRIB in Islamabad zunächst den pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen zur Beilegung des Kriegs spielt. Später sprach Araqchi auch mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shebaz Sharif, wie dessen Büro mitteilte. 

Was die US-Absage bedeutet 

Dass die US-Vertreter nun gar nicht erst anreisen, unterstreicht, wie schwierig allein das Zustandekommen diplomatischer Gespräche zwischen den USA und dem Iran aktuell ist. Trump hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe mit dem Iran verlängert, ohne dabei ein klares Ende zu nennen. Kurz zuvor hatte der Iran einer Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan eine Absage erteilt. Das Nachbarland des Irans vermittelt in dem Konflikt. Verhandler der Konfliktparteien hatten sich in Islamabad vor zwei Wochen für eine erste direkte Gesprächsrunde getroffen - sie endete allerdings ohne Ergebnis. Zentrale Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran sind das iranische Atomprogramm und die Sperrung der Straße von Hormus. 

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Donald Trump
Agenturen, Dida  | 

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