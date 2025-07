Ultimatum von Trump: Wieso Putin – noch – unbeeindruckt bleibt

Trumps Eile hat gute Gründe. Auf dem Schlachtfeld macht Russland massive Fortschritte ; Experten befürchten, dass die Russen binnen der nächsten Wochen strategisch wichtige Städte einnehmen könnten, sodass die ganze Front ins Wanken geraten könnte. Trumps Kampfansage könnte dieses Szenario verzögern, wenn nicht verhindern: Treten die geplanten 100-prozentigen Sekundärzölle für jene Staaten in Kraft, die russisches Öl und Gas kaufen, würde das Moskaus Wirtschaft massiv schaden – China und Indien sind nach dem Wegfall des Westens die Hauptabnehmer russischer Rohstoffe, Neu-Delhi hat seine Importe seit Kriegsbeginn sogar verzehnfacht. Fallen die beiden aus Angst vor den USA als Handelspartner aus, würde das ein Riesenloch in die angespannte Staatskasse Moskaus reißen.

Trumps Eiertanz

Dennoch wirkt Moskau alles andere als beunruhigt. Auch das hat gute Gründe: Trump ist nicht gerade verlässlich, was seine Drohungen angeht. In Sachen Zölle schob er Deadlines immer wieder nach hinten, auch beim TikTok-Bann war das so. Und in Sachen Ukraine war er besonders lax: Vor Amtsantritt hatte er versprochen, den Krieg „in 24 Stunden zu beenden“, zu Amtsantritt waren es dann 100 Tage. Danach hieß es, „fragen Sie mich in zwei Wochen wieder“ – eine Phrase, die er im April, Mai, Juni stets wiederholte. Parallel dazu montierte er alle Russland-Sanktionen seines Vorgängers Joe Biden ab.

Die vom Kreml kontrollierten Zeitungen fragten daher demonstrativ, warum Putin einknicken sollte, wenn Trump seine Drohungen ja nie einlöst – schließlich hat der US-Präsident sogar zu Hause das Attribut „Taco“ verpasst bekommen: Trump always chickens out, Trump zieht stets den Schwanz ein.