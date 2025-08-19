Trump bereitet Zweitertreffen Selenskij-Putin vor

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij vor. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Putin. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, ergänzte Trump. In Verhandlungskreisen des Ukraine-Gipfels in Washington hieß es, das bilaterale Treffen sei von Putin vorgeschlagen worden.

Selenskij bereit Selenskij hat sich bereit für ein Zweiertreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gezeigt. "Ich habe bestätigt - und alle europäischen Staats- und Regierungschefs haben mich unterstützt - dass wir bereit zu einem bilateralen Treffen mit Putin sind", sagte Selenskij am Montag nach einem Treffen mit Trump und europäischen Spitzenvertretern im Weißen Haus. Nach Angaben des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz soll ein solches Treffen "innerhalb der nächsten zwei Wochen" stattfinden. Dagegen sprach Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow zunächst lediglich davon, dass die bisherigen direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew auf höherer Ebene geführt werden sollen als bisher. Er sprach nicht von einem Treffen der Präsidenten.

Selenskij kritisierte immer wieder, dass die Moskauer Verhandler nichts zu entscheiden hätten. Er fordert deshalb ein direktes Gespräch mit Putin. Laut Uschakow dauerte das Telefonat 40 Minuten. Demnach dankte Putin Trump für dessen Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Sicherheitsgarantien sollen in den nächsten zehn Tagen ausgearbeitet werden Selenskij zufolge sollen innerhalb von zehn Tagen Sicherheitsgarantien für Kiew ausgearbeitet werden. "Unsere Partner werden die Sicherheitsgarantien vermutlich nach und nach kommunizieren und es werden immer mehr Details bekannt werden. All dies wird innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage schriftlich festgehalten", sagte Selenskij bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz nach den Gesprächen. Er fügte hinzu, dass territoriale Fragen im Zusammenhang mit einem möglichen Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland selbst geklärt werden.

Auch Trump ist plötzlich zu solchen Sicherheitsgarantien bereit: "Wir werden ihnen sehr guten Schutz und sehr gute Sicherheit bieten“, bestätigte der US-Präsident. Die Ukraine solle NATO-ähnlichen Schutz erhalten. Waffendeal Dass Trump plötzlich zu Sicherheitsgarantien bereit ist, hat auch mit einem lukrativen Angebot aus Kiew zu tun: Ukraine bietet Trump einen Waffendeal im Wert von 100 Milliarden Dollar an. Kiew will sich verpflichten, amerikanische Waffen zu kaufen, die von Europa finanziert werden. Dies ist laut Financial Times Teil eines Abkommens, das der Ukraine nach einem Friedensabkommen mit Russland US-Garantien für ihre Sicherheit sichern soll. Zudem planen Kiew und Washington offenbar einen 50-Milliarden-Dollar-Deal zur Herstellung von Drohnen mit ukrainischen Unternehmen.