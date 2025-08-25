Trump sprach mit Putin: "Dann werde ich sehr wütend"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seit dem Ukraine-Treffen im Weißen Haus vergangenen Montag mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Der Republikaner bejahte eine entsprechende Frage einer Journalistin und erklärte, jedes Gespräch, das er mit Putin führe, sei "ein gutes Gespräch". "Und dann wird leider eine Bombe nach Kiew oder irgendwo anders geschickt, und dann werde ich sehr wütend darüber." Wann genau das erneute Gespräch stattfand, sagte Trump nicht. Trump dachte Ukraine-Russland-Konflikt sei einfach zum Lösen Er fügte hinzu, er habe gedacht, dies sei der einfachste Konflikt, den er lösen könne, und sagte: "Im Krieg passieren seltsame Dinge." Der US-Präsident hatte den russischen Präsidenten am 15. August im US-Staat Alaska empfangen. Drei Tage später, am 18. August, war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gemeinsam mit europäischen Staats- und Regierungschefs nach Washington gereist. Der Gipfel im Weißen Haus wurde für ein Telefonat zwischen Trump und Putin kurz unterbrochen.

Trump lobte den Kremlchef nun erneut dafür, nach Alaska gekommen zu sein. Er betonte, dies sei seiner Meinung nach "ein deutliches Zeichen" gewesen, dass der russische Präsident "die Sache beenden" wolle. Er spreche mit Putin auch über die Begrenzung von Atomwaffen; China solle mit einbezogen werden. "Wir haben die meisten. Russland hat die zweitmeisten und China die drittmeisten. China liegt weit zurück, wird uns aber in fünf Jahren einholen. Wir möchten denuklearisieren", sagte Trump. Haben noch nicht über Sicherheitsgarantien gesprochen Offen ließ Trump, wie eine amerikanische Unterstützung der Sicherheitsgarantien nach dem angestrebten Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine aussehen könnte. Nachdem er den Einsatz von Bodentruppen bereits ausgeschlossen hat, antwortet er auf die Frage nach Luftunterstützung internationaler Bodentruppen zum Schutz der Ukraine, man habe noch nicht über konkrete Sicherheitsgarantien gesprochen.

Der Präsident bekräftigte, man werde kein weiteres Geld für die Ukraine ausgeben. Zu den Schwierigkeiten bei dem von ihm befürworteten Treffen zwischen Putin und Selenskij sagte er, Putin sei widerwillig, weil er Selenskij nicht möge. Selenskij: Gespräche mit USA über mögliche Verhandlungen mit Russland Selenskij kündigte unterdessen für Ende der Woche Gespräche mit US-Vertretern über mögliche Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Krieges an. Selenskij sagte in Kiew, dass er am Montag mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg über das Thema spreche. Ende der Woche sollten dann die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen zusammenkommen, um eventuelle Gespräche mit der russischen Seite zu erörtern, erklärte Selenskij. Selenskij hatte immer wieder auch ein Treffen mit Putin gefordert. Der Kremlchef allerdings erklärte wiederholt, dass solch eine Zusammenkunft von Arbeitsgruppen ausreichend vorbereitet sein müsse.