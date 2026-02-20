Venezuela sitzt auf einem Schatz. Die größten Erdölvorkommen der Welt liegen unter seinen Böden. Doch das Land ist bettelarm. Millionen Menschen sind arbeitslos, Millionen haben das Land verlassen. Der Wandel lässt auf sich warten – könnte aber näher rücken als gedacht. Zumindest verspricht das Donald Trump. Der US-Präsident hat einen Plan: Kapitalstarke amerikanische Ölkonzerne sollen 100 Milliarden Dollar in Venezuela investieren. Sie sollen das Öl mit Hochdruck fördern und – möglicherweise – Teile der Gewinne im Land lassen. Wenn Trump weniger diplomatisch wird, spricht er Klartext: Es gehe darum, das „gestohlene Öl“ zurückzuholen. Er meint die Enteignungen von 2007, als der damalige Präsident Hugo Chavez US-Konzerne wie ExxonMobil und ConocoPhillips aus dem Land drängte. Trump nennt das „einen der größten Diebstähle amerikanischen Eigentums in der Geschichte unseres Landes“.

Schwieriger als gedacht Johannes Benigni, Ölexperte aus Wien, ist skeptisch. Venezuelas Öl ist schwer und zäh – die Förderung kostet Unsummen. Hinzu kommt: Ohne Vertrauen und Rechtssicherheit werden Konzerne nicht investieren. Benigni warnt: „Die Amerikaner müssten wirklich massiv investieren, um in Venezuela wieder Öl fördern zu können. Sie müssten Logistik und Lieferketten neu aufbauen. Solange unklar ist, wie es politisch weitergeht, werden die Konzerne zögerlich bleiben.“ Der gigantische Ölschatz Venezuelas lagert im östlichen Orinoko-Gürtel und im Nordwesten bei Maracaibo. Doch die Förderanlagen sind veraltet. Die eigentlichen Probleme liegen nicht unter, sondern über der Erde: Jahrelanges Missmanagement, schwere Korruption, mangelnde Investitionen und ein Machtapparat, der sich nicht freiwillig auflöst. Das Ergebnis dieser toxischen Mischung ist verheerend. Die Infrastruktur im Ölsektor – Venezuelas wichtigste Einnahmequelle – ist vollkommen marode. Zwei Zahlen verdeutlichen das Ausmaß: Venezuela förderte vor Jahren noch 3,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Heute sind es weniger als eine Million. Das Land ist faktisch pleite.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Veraltete Förderanlagen

Wie es dazu kam 2007 enteignete Präsident Hugo Chavez ausländische Ölkonzerne aus den USA und Europa. Sie mussten die Mehrheit ihrer Projekte an Venezuela abtreten. US-Unternehmen wie ExxonMobil und ConocoPhillips verließen das Land und erstritten vor internationalen Schiedsgerichten Milliarden – Geld, das sie bis heute nicht erhalten haben. Verschärft wurde die Lage durch ein striktes US-Embargo seit 2019. Es brachte Venezuelas Ölexporte – einst der Hauptlieferant der USA – fast vollständig zum Erliegen. Der Wendepunkt Dann kam der 3. Jänner 2026. US-Spezialeinheiten entführten Nicolás Maduro, Venezuelas linksgerichteten Langzeitmachthaber. Seine Stellvertreterin Delcy Rodríguez übernahm – und erfüllt seitdem auffallend oft Washingtons Wünsche.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Miraflores Palace Interimspräsidentin Rodriguez mit US-Energieminister Wright