Nach Maduro-Verhaftung: Trump will Venezuela besuchen

US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten eine Reise nach Venezuela. "Ich werde Venezuela einen Besuch abstatten", sagte Trump am Freitag in Washington. Das Datum stehe noch nicht fest, fügte er hinzu.

Trump bekräftigte, dass er mit Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez eng zusammenarbeite. Rodríguez führt die venezolanische Regierung seit der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte Anfang Jänner an.