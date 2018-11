Trump nutzt Thanksgiving, um Danke zu sagen - und zwar sich selbst

Trump verbrachte Thanksgiving in Palm Beach in Florida. Am Thanksgiving-Tag, dem Donnerstag, machte er eine im Fernsehen übertragene Telefonkonferenz mit Militärs und beantwortete danach ausgiebig Reporterfragen. Ein Journalist wollte vom Präsidenten zum Schluss wissen, wofür er dankbar sei. Trumps Antwort: Er sei dankbar für seine großartige Familie - und dafür, dass er selbst die USA derart vorangebracht habe. "Das Land ist jetzt so viel stärker als zu der Zeit, als ich ins Amt kam." Die Fortschritte, die Amerika durch ihn gemacht habe, seien unglaublich.