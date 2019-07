Trump feiert sich als Klimaretter und Algenfeind

Mit einer Rede, die laut Experten in Wissenschaft und Umweltgruppen von "alternativen Fakten" durchsetzt war und an George Orwells "1984" erinnerte, setzte Trump im Weißen Haus jetzt den Kontrapunkt. Er feierte sich als erfolgreichen Umweltschützer, der – anders als weltweit praktiziert – den Treibhausgas-Ausstoß dadurch reduzieren und perspektivisch für "sauberstes Wasser und klarste Luft" sorgen will, indem er "teure und nicht effektive" Auflagen aufhebt, die die US-Industrie strangulierten.