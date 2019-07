London versucht auf Twitter tobenden Trump zu besänftigen

Großbritannien versucht derzeit den US-Präsidenten zu besänftigen. Anlass sind für Donald Trump wenig schmeichelhaft ausfallende interne Memos des britischen Botschafters in Washington, die an die Öffentlichkeit gespielt wurden.

Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat den USA inzwischen ihr Bedauern in der Sache zum Ausdruck gebracht, sagte ein Regierungssprecher in London am Montagabend. Ob das reicht, wird sich noch zeigen. Denn ganz zurückstecken will Mays Regierung Trump gegenüber nicht.