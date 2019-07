Trump brüskiert Londons Botschafter: "Sehr dummer Typ"

Am Montag hatte Trump angekündigt, seine Regierung werde keinen Kontakt mehr mit Darroch pflegen. May warf er vor, beim Brexit "Chaos" verursacht zu haben. Die wütenden Äußerungen beziehen sich auf die Veröffentlichung geheimer Schreiben des britischen Botschafters in der Mail of Sunday, in denen Darroch den US-Präsidenten als "unsicher" und "inkompetent" beschrieben und die US-Regierung als "dysfunktional" eingeschätzt hatte.

May hatte Darroch wiederholt ihr Vertrauen ausgesprochen. Damit wurde sie nach dem Botschafter zum zweiten Ziel einer Serie abfälliger Kommentare Trumps.