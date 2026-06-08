US-Präsident Donald Trump hat wegen kritischer Fragen einer Journalisten wutentbrannt ein Interview mit dem Sender NBC abgebrochen. "Sie sind ein voreingenommener, unaufrichtiger Sender. Tut mir leid. Lasst uns aufhören, denn ich habe genug. Vielen Dank, Darling", sagte Trump zu der Gastgeberin der NBC-Sendung "Meet the Press", Kristen Welker.

Sie hatte ihn in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit seinen wahrheitswidrigen Behauptungen konfrontiert, die von ihm verlorene Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert gewesen. Das Interview war am Freitag auf einem Bauernhof in US-Bundesstaat Wisconsin aufgezeichnet worden, wo sich Trump mit Landwirten getroffen hatte. Als Kulisse dienten ein Traktor und Heuballen.

Trump ließ sich zunächst nicht von dem auf das Dach prasselnden Regen aus der Ruhe bringen, der die Tonaufnahme schwierig gestaltete. Als Welker ihre Crew fragte, ob sie die Aufnahmen stoppen sollten, sagte Trump: "Nein, die Leute werden das schon verstehen, wir sind auf einer Farm."