Trump wegen Sanktionen gegen Weltstrafgerichtshof verklagt

Mehrere Menschenrechtsgruppen haben US-Präsident Donald Trump wegen seines Vorgehens gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verklagt. In einer am Dienstag an einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift heißt es, die unter seiner Regierung verhängten Sanktionen gegen Vertreter des Gerichts hinderten Opfer von Kriegsverbrechen daran, Gerechtigkeit zu erlangen.

Die US-Regierung unter Trump hatte gegen mehrere Richter und Ankläger des IStGH Einreiseverbote erlassen und ihre Vermögenswerte in den USA eingefroren, hauptsächlich wegen ihres Vorgehens gegen Mitglieder der israelischen Regierung.

Die vier Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch, fordern in ihrer Klage eine Rücknahme der Sanktionen, weil diese gegen Gesetze verstießen, darunter den in der US-Verfassung festgehaltenen Schutz der Meinungsfreiheit.