Trump wegen Sanktionen gegen Weltstrafgerichtshof verklagt
Mehrere Menschenrechtsgruppen haben US-Präsident Donald Trump wegen seines Vorgehens gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verklagt. In einer am Dienstag an einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift heißt es, die unter seiner Regierung verhängten Sanktionen gegen Vertreter des Gerichts hinderten Opfer von Kriegsverbrechen daran, Gerechtigkeit zu erlangen.
Die US-Regierung unter Trump hatte gegen mehrere Richter und Ankläger des IStGH Einreiseverbote erlassen und ihre Vermögenswerte in den USA eingefroren, hauptsächlich wegen ihres Vorgehens gegen Mitglieder der israelischen Regierung.
Die vier Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch, fordern in ihrer Klage eine Rücknahme der Sanktionen, weil diese gegen Gesetze verstießen, darunter den in der US-Verfassung festgehaltenen Schutz der Meinungsfreiheit.
„Unrechtmäßiger Machtmissbrauch“
„Dies ist ein unrechtmäßiger Machtmissbrauch, der einen direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit darstellt, auf die Unabhängigkeit von Richtern, Anklägern und Anwälten, auf grundlegende Prinzipien der internationalen Rechtsordnung und auf den Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs zur Justiz“, hieß es in der 101-seitigen Schrift. Die Sanktionen erschwerten die Strafverfolgung von Völkermord, Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen.
Die USA hatten die Sanktionen im Februar 2025 kurz nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit erlassen. Das 1998 gegründete Gericht mit Sitz in Den Haag ahndet seit 2002 Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mehr als 120 Länder haben die vertragliche Grundlage des Gerichts, das Römische Statut, unterzeichnet. Die USA und Israel gehören nicht dazu.
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