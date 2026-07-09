Sexueller Missbrauch: Trump muss fünf Millionen Dollar zahlen
Zusammenfassung
- Der Oberste Gerichtshof der USA nahm Trumps Rechtsmittel nicht an, womit das Urteil über mehr als fünf Millionen Dollar Entschädigung für E. Jean Carroll rechtskräftig wurde.
- Ein Bundeszivilgericht in Manhattan hatte Trump 2023 wegen eines sexuellen Übergriffs auf Carroll im Jahr 1996 sowie wegen späterer Verleumdung haftbar gemacht.
- In einem zweiten Verleumdungsverfahren wurde Trump zudem zu 83,3 Millionen Dollar verurteilt, deren Vollstreckung jedoch weiter ausgesetzt ist.
US-Präsident Donald Trump muss der früheren Journalistin E. Jean Carroll über fünf Millionen Dollar (4,38 Mio. Euro) Entschädigung wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zahlen. Ein Bundesrichter in New York ordnete am Mittwoch die Auszahlung der Summe an Carroll an, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA ein Rechtsmittel Trumps gegen das Urteil nicht zur Entscheidung angenommen hatte.
Bundesrichter Lewis Kaplan verfügte, dass die fünf Millionen Dollar, die Trump bei Gericht hinterlegen musste, an Carroll ausgezahlt werden. Hinzu kommen nach der Entscheidung aufgelaufene Zinsen in nicht genannter Höhe.
Angriff im Jahr 1996
Ein Bundeszivilgericht im New Yorker Bezirk Manhattan hatte Trump im Mai 2023 wegen eines sexuellen Übergriffs auf Carroll haftbar gemacht. Die Geschworenen sprachen der früheren Zeitungskolumnistin zwei Millionen Dollar wegen des Übergriffs und drei Millionen Dollar wegen späterer Verleumdung zu. Mit der Entscheidung des Supreme Court, den Fall nicht anzunehmen, wurde das Urteil rechtskräftig.
Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einer Umkleidekabine des New Yorker Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman sexuell missbraucht zu haben. Als die Vorwürfe 2019 in einem Buch öffentlich wurden, bezeichnete Trump Carroll als „Verrückte“ und warf ihr vor, zu lügen.
In einem zweiten Verleumdungsverfahren in New York wurde Trump zur Zahlung von 83,3 Millionen Dollar an Carroll verurteilt. Dieses Urteil wurde in der Berufung bestätigt, seine Vollstreckung ist aber weiter ausgesetzt.
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