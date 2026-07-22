Trump schlägt FIFA-Chef Infantino für politischen Top-Job vor

US-Präsident Donald Trump will laut eigenen Angaben FIFA-Präsidenten Gianni Infantino als nächsten Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO) nominieren. Das berichtete die New York Post am Dienstag unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten. Der Vorstoß käme in einem laufenden Auswahlverfahren für die Nachfolge von António Guterres, dessen zweite Amtszeit am 31. Dezember 2026 endet. Laut New York Post folgte der Geistesblitz des US-Präsidenten auf den gemeinsamen Auftritt von Trump und Infantino beim WM-Finale in New Jersey, bei dem beide von zahlreichen Zuschauern im Publikum ausgebuht wurden.

„Geniale Idee“ Eine Quelle aus Trumps Umfeld sagte der New York Post, Trump sei überzeugt, dass Infantino „von allen auf der Welt respektiert wird und eine besondere Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen“. Paolo Zampolli, Trumps Sondergesandter für globale Partnerschaften, unterstützte den Vorschlag und sagte: „Nur Präsident Trump konnte auf eine so geniale Idee kommen.“ Infantino würde „einen großartigen Job machen“ und werde „von allen gemocht“. Zampolli zog zudem einen Vergleich zur FIFA: „Bei den Vereinten Nationen muss man mit 193 Mitgliedstaaten umgehen. Bei der FIFA sind es über 200 Mitglieder – und Giannis großartige Bilanz zeigt, dass er weiß, wie man das managt.“