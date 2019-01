Trump: Illegale Einwanderer und Demokraten schuld an allem

Glaubt man US-Präsident Donald Trump dann befinden sich die USA derzeit in einer schweren Krise. Schuld an eigentlich allem haben illegale Einwanderer und die Demokraten im US-Kongress, die sich bis zuletzt standhaft weigern, Trump seine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren. Aufgrund des Konflikts mit den Demokarten hält seit fast drei Wochen der Shutdown an, der Stillstand fast aller Regierungsbehörden, dessen Auswirkungen jetzt langsam wirklich schlimm werden könnten.

Aber zurück zu Trumps Rede zur Lage der Nation. An der Grenze zu Mexiko gebe es eine Sicherheitskrise, Drogen und abertausende illegale Einwanderer kämen in die USA, sagte der Republikaner am Dienstagabend im US-Fernsehen. Seine Regierung müsse darauf reagieren. Die Demokraten verweigerten aber die Zustimmung, für eine Grenzmauer 5,7 Milliarden Dollar (4,98 Euro) bereitzustellen. In seiner Rede zog Trump sogar eine Verbindung zwischen der Drogenkrise in den USA - der Abhängigkeit vieler Amerikaner von Schmerzmitteln und ähnlichem - und illegalen Einwanderern. Besonders betroffen - glaubt man Trumps Ausführungen - von den Auswirkungen illegaler Einwanderer seien Afro-Amerikaner und Amerikaner hispanischer Herkunft. Die Regierung wolle alles tun, um der Sicherheitskrise her zu werden - und kleine Kinder illegaler Einwanderer sicher zurückzuschicken - nur lasse man sie halt nicht, laut Trumps Sicht der Dinge.

Trumps wichtigstes Wahlversprechen - eine Mauer

Die Mauer ist eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Trump. Eigentlich sollte Mexiko dafür zahlen, was das Land aber ablehnt. In Washington müssen die Demokraten zustimmen, um US-Steuermittel für die Mauer einzusetzen. Das lehnen diese aber ab. Für sie ist der Bau einer Mauer zu teuer und nicht der richtige Weg, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Wegen des Widerstands der Demokraten konnte zuletzt der entsprechende Zwischenhaushalt nicht verabschiedet werden. In ihm sind auch Gelder für zahlreiche US-Behörden enthalten, die nun ihre Arbeit einstellen mussten.