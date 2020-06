Trump hält trotz Coronavirus-Sorgen an Großkundgebung fest

US-Präsident Donald Trump will sich über Bedenken hinwegsetzen, dass ein für das Wochenende geplanter Wahlkampfauftritt im US-Staat Oklahoma die Ausbreitung des Coronavirus befördern könnte. Vielmehr kündigte Trump am Montag in Washington sogar an, dass er statt der bisher geplanten 22.000 bis zu 62.000 Menschen zu der Kundgebung in der Stadt Tulsa zulassen wolle.

Dazu solle eine weitere Halle für seine Anhänger geöffnet werden. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb der Präsident, dass sich "fast eine Million Menschen" um Zutritt zu der Veranstaltung am Samstag beworben hätten. Tulsa hat weniger als eine halbe Million Einwohner. Der oberste Gesundheitsbeamte der Stadt, Bruce Dart, hatte am Sonntag für eine Verschiebung von Trumps Auftritt plädiert. Er sorge sich wegen der Kapazitäten der Stadt, alle Teilnehmer und auch den Präsidenten selbst vor einer Ansteckung zu schützen, sagte er der Zeitung "Tulsa World".

Das Blatt selbst schrieb in einem Kommentar, dies sei "die falsche Zeit" für Trumps Auftritt. Das Coronavirus breite sich weiter aus. Es sei das örtliche Gesundheitssystem, dass nach Trumps Veranstaltung mit den möglichen Folgen umzugehen habe.