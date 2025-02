Trump will Gaza übernehmen, Palästinenser aussiedeln - geht das?

Donald Trump hat große Pläne für den völlig zerstörten Gazastreifen. „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen“, sagte der US-Präsident zur allgemeinen Verblüffung selbst des neben ihm stehenden israelischen Premiers Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz: „Ich sehe eine langfristige Eigentümerposition."

Und Trump ließ es an Klarheit nicht missen: Die dort in Trümmern und Zerstörung lebenden Palästinenser sollten die Region verlassen und anderswo, am besten in Ägypten und Jordanien, ein neues Leben beginnen. Dann, so Trump weiter, könne der Umbau beginnen: Die USA würden den Gazastreifen in „die Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln. So weit, so absurd anmutend. Doch gibt es an diesen Plänen auch einen wahren Kern? Was ernst ist Trumps Vorstoß einzuordnen?