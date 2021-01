Trump-feindlich getwittert: "New York Times" feuert preisgekrönte Journalistin

Doch der Tweet löste einen Sturm der Kritik aus. Eine „unabhängige“ Journalistin würde so etwas nicht öffentlich bekannt geben, so der Tenor – nicht nur von Trump-Anhängern.

Die New York Times gilt als absolutes Qualitätsmedium in den USA und weltweit. Doch in einer immer polarisierteren US-Medienwelt war die Zeitung in den vergangenen Jahren immer mehr der Kritik ausgesetzt – insbesondere von Rechts. Man sei Trump und den Republikanern gegenüber zu kritisch, der Opposition zu freundlich.

Nur einen Tag vor der Amtseinführung des Demokraten Joe Biden hatte Cliff Levy, Mitglied der New-York-Times-Chefredaktion, via Twitter versichert, sein Team werde „die eingehende Regierung genauso gründlich prüfen wie die ausgehende“.