Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen im Iran angegriffen , darunter die wichtige unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordow. Die Angriffe seien beendet.

Was wir wissen:

Die USA haben mit dem Angriff direkt in den Krieg an der Seite des Verbündeten Israel eingegriffen. Das US-Militär hatte bisher nur Israel bei der Verteidigung unterstützt, aber betont, dass man nicht an den Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran beteiligt sei. Das hat sich jetzt geändert.