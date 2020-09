Trump: Bis April Corona-Impfungen für alle Amerikaner

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben damit, dass bis April genug Dosen eines Corona-Impfstoffs für alle Amerikaner verfügbar sind. "Monat für Monat werden hunderte Millionen an Impfdosen verfügbar sein, und wir erwarten, dass wir bis April ausreichend Impfungen für jeden Amerikaner haben", sagte Trump am Freitag in Washington.

Die Verteilung des Impfstoffes werde "24 Stunden nach der Genehmigung" durch die US-Bundesbehörden beginnen, versprach Trump. "Bald werden wir eine sichere und wirksame Impfung haben und wir werden das Virus besiegen", sagte der um seine Wiederwahl im November kämpfende Amtsinhaber in einer Pressekonferenz. Trump hatte in der Vergangenheit eine Zulassung des Impfstoffes bereits im Oktober in Aussicht gestellt, doch wurde dieser Zeitplan von Experten als zu optimistisch bezweifelt.