Trump-Anwalt Giuliani: "Wahrheit ist nicht Wahrheit"

Rudy Giuliani, der Anwalt von Donald Trump, hat mit einer eigenwilligen Begründung erklärt, warum er wenig von einer Befragung des US-Präsidenten in der Russland-Affäre hält.

Hintergrund: Sonderermittler Robert Mueller und seine Mitarbeiter untersuchen, ob es neben einer mutmaßlichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl 2016 auch Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und den Russen gegeben hat. Außerdem wird untersucht, ob Trump die Ermittlungen behindert haben könnte. Trump müsste unter Wahrheitspflicht aussagen.

Es gebe nun einmal unterschiedliche Wahrheiten, sagte Giuliani in einem Interview mit dem TV-Sender NBC. "Wahrheit ist nicht Wahrheit", sagte er. "Ich werde mich nicht dazu drängen lassen, ihn (Trump, Anmerkung) aussagen zu lassen, nur damit er in eine Meineidsfalle tappt", sagte der Trump-Anwalt und Ex-Bürgermeister von New York außerdem.