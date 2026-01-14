Quelle: US-Angriff auf den Iran soll innerhalb von 24 Stunden erfolgen

Die Gerüchteküche brodelt – und diesmal gibt es handfeste Indizien, dass Washington mindestens eine begrenzte militärische Option im Iran vorbereitet. Ein Indiz ist eine Reuters-Meldung über den teilweisen Abzug von US-Personal aus einer Basis in Katar . Ein weiteres – wieder eine Reuters-Meldung -, dass zwei europäische Beamte gegenüber der Nachrichtenagentur gesagt hätten, dass eine Militärintervention sehr wahrscheinlich sei. Eine Quelle habe gar gesagt, in den nächsten 24 Stunden. Zudem soll ein israelischer Beamter berichtet haben, dass US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung zur Intervention getroffen habe. Das Ausmaß sowie der Zeitpunkt sei noch unklar.

Trump selbst befeuert die Eskalation politisch seit Tagen: In öffentlichen Statements rief er die Protestler dazu auf, weiterzumachen und Institutionen zu übernehmen; „Hilfe ist unterwegs“, schrieb er, ohne zu präzisieren, ob er Diplomatie, Sanktionen – oder Militär meint.

Welche Angriffe wären am wahrscheinlichsten?

Aus den bislang öffentlich kolportierten Planungen ergibt sich weniger das Bild eines großen Regimewechsel-Krieges – sondern eines kalibrierten, mehrstufigen Druckpakets:

1. Cyber-Optionen/elektronische Angriffe

Mehrere Berichte nennen als „engere“ und damit plausiblere Optionen Cyberangriffe beziehungsweise Maßnahmen gegen iranische Kontroll- und Sicherheitsstrukturen. Das wäre attraktiv, weil es Washington Handlungsspielraum gibt, ohne sofort sichtbare Zerstörung mit vielen zivilen Opfern zu riskieren.