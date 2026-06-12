Immobilienunternehmer, Reality-TV-Star, zweimaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: Donald Trump wird am 14. Juni 2026 80 Jahre alt. Kaum ein anderer hat die USA in den vergangenen Jahrzehnten so geprägt, polarisiert und beschäftigt wie Trump. Geboren 1946 in New York, trat Trump zunächst als Geschäftsmann in die Fußstapfen seines Vaters. Mit prestigeträchtigen Bauprojekten, luxuriösen Hotels und dem Trump Tower in Manhattan machte er seinen Namen weltweit bekannt. In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren gehörte er mit seiner ersten Ehefrau Ivana Trump zu den schillerndsten Figuren der New Yorker Gesellschaft.

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Auf geschäftliche Erfolge folgten Rückschläge, darunter mehrere Firmeninsolvenzen. Dennoch blieb Trump eine feste Größe im öffentlichen Leben. Millionen Amerikaner lernten ihn ab 2004 als Gastgeber der Realityshow "The Apprentice" kennen, in der er Kandidaten mit dem Satz "You"re fired" entließ. 2015 stieg Trump als politischer Außenseiter in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Entgegen der Erwartungen vieler Beobachter gewann er die Wahl 2016 gegen die Demokratin Hillary Clinton und wurde im Jänner 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Seine erste Amtszeit war geprägt von politischen Konflikten und zwei Amtsenthebungsverfahren, die allerdings im Senat scheiterten. "You"re fired" Nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden 2020 blieb Trump die dominierende Figur der Republikanischen Partei. Der Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 überschattete das Ende seiner ersten Präsidentschaft und führte zu heftigen Debatten über seine Rolle bei den Ereignissen. Trotz zahlreicher juristischer Auseinandersetzungen gelang Trump 2024 das politische Comeback. Wenige Monate vor der Wahl überstand er einen Attentatsversuch bei einer Kundgebung in Pennsylvania, bei dem er am Ohr verletzt wurde. Das Bild des blutenden Kandidaten mit erhobener Faust ging um die Welt.

Im November 2024 gewann Trump erneut die Präsidentschaftswahl und kehrte im Jänner 2025 ins Weiße Haus zurück. Damit wurde er nach Grover Cleveland erst der zweite US-Präsident, der nach einer Unterbrechung eine zweite Amtszeit antrat. Trump war dreimal verheiratet und hat fünf Kinder. Auch mit 80 Jahren steht der Republikaner im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Verehrt von seinen Anhängern, scharf kritisiert von seinen Gegnern.