Treffen der Innenminister: "Das europäische Asylsystem ist kaputt"

Vorsitzland Dänemark zählt in der EU seit Jahren zu den Hardlinern bei der Migrationspolitik. Am Dienstag wird über einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen und effektivere und schnellere Abschiebungen diskutiert. Innenminister Gerhard Karner und Migrationskommissar Magnus Brunner (beide ÖVP) sind dabei.

Das informelle Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister am Dienstag in Kopenhagen steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen die illegale Migration .

Die Hälfte der Menschen, die in Europa Asyl beantragen, würde abgewiesen, und nur eine von vier der abgelehnten Personen in ihr Herkunftsland zurückgeschickt. Die EU brauche schnellere Rückführungen sowie innovative Abkommen mit Ländern außerhalb der EU.

Karner: Migrationspolitik in Europa "härter machen"

Karner verwies im Vorfeld des informellen Rates auf sein Treffen mit einigen EU-Amtskollegen am vergangenen Freitag in Bayern, bei dem auch eine gemeinsame Deklaration verabschiedet wurde, "um die Migrationspolitik in Europa härter zu machen". Auf dieser Erklärung solle nun in Kopenhagen aufgebaut werden.

Auch seien das neue Ratsvorsitzland Dänemark und Österreich "Vorreiter in Europa, insbesondere was die Möglichkeit betrifft, Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen", hieß es aus dem Innenministerium. "Im entschlossenen Vorgehen gegen illegale Migration brauchen wir starke Achsen in Europa. Dadurch schaffen wir die Voraussetzungen für einen harten, aber gerechten Asylkurs", betonte Karner.