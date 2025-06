Asyl: Ministerrat fixiert Stopp bei Familiennachzug

Mit dem vorübergehenden Stopp des Familiennachzugs bei Flüchtlingen wird es nun ernst. Der Ministerrat hat am Mittwoch die entsprechende Verordnung abgesegnet. In wenigen Tagen wird die Regelung vom Hauptausschuss in Kraft gesetzt. Dieser zu Folge können zwar Anträge eingebracht werden, diese werden aber zumindest im kommenden halben Jahr mit Ausnahmen nicht behandelt.