Trauer und Wut in Frankreich: Jugendliche prügeln Teenager ins Koma

Von Simone Weiler, Paris

Die Szene in dem Video ist so brutal, dass Internet-Plattformen wie Twitter es inzwischen gelöscht haben. Ein knappes Dutzend Halbwüchsiger, vermummt durch Gesichtsmasken und Kapuzenpullis, umkreisen darin in Paris einen wehrlosen Jugendlichen, treten und schlagen teils mit einem schweren Gegenstand auf ihn ein und hören auch nicht auf, als ihr Opfer schon am Boden liegt.

Yuriy soll die Täter nicht gekannt haben, wie er seiner Mutter noch auf dem Weg ins Spital sagte. Dort wurde er sechs Stunden lang operiert und mehr als eine Woche ins künstliche Koma versetzt, um sich von einem Schädeltrauma und etlichen Brüchen, unter anderem der Nase, Schultern, Rippen und Finger, zu erholen. Und dort verbrachte er auch seinen 15. Geburtstag am vergangenen Donnerstag.

"Beispielloser Angriff"

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 15. Jänner im Westen von Paris, unweit des Eiffelturms. Er wurde nur bekannt, weil ein anonymer Nutzer das Video einer Überwachungskamera offenbar mit dem Handy gefilmt und online gestellt hatte. Seither geht eine Welle des Mitgefühls und der Empörung durch Frankreich.

Sie sei „ schockiert von dem beispiellosen Angriff“, sagte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Der Stadtteil-Bürgermeister, Philippe Goujon, forderte mehr Polizei-Präsenz: In der betroffenen Gegend zogen öfter schon Gruppen junger Leute herum und dealten. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen klagte die Regierung als mitverantwortlich an: „Müssen wir uns an solch barbarische Lynch-Aktionen gewöhnen?“ Vor einem Jahr war ein 14-Jähriger in Paris bei Straßenkämpfen unter Jugendlichen gestorben.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin versprach, die Untersuchung wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags solle dazu führen, „die Urheber dieser schändlichen Tat festzunehmen“. Gelungen ist dies noch nicht. Medien zufolge gehen die Ermittler der Spur rivalisierender Jugendbanden nach, die sich Yuriy möglicherweise als zufälliges Opfer ausgesucht haben. Der Teenager selbst galt als unauffällig, war der Polizei nicht bekannt. An besagtem Abend soll er mit Klassenkameraden aus der Schule gekommen sein. Unklar erscheint, warum er um 18.30 Uhr noch unterwegs war, trotz der in Frankreich geltenden Sperrstunde um 18 Uhr.