Toter bei Messerangriff in israelischem Einkaufszentrum

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum im Norden Israels ist nach israelischen Angaben ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Mensch sei bei dem Angriff in der Stadt Karmiel schwer verletzt worden, teilten israelische Rettungsdienste und die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Rettungskräfte handelt es sich bei den beiden Opfern um zwei Soldaten Anfang 20.

Hamas pries Angreifer als "Helden"

Die Polizei stufte den Messerangriff als "mutmaßlichen Terroranschlag" ein. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Region seien nach dem Angriff verstärkt worden, hieß es.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas pries den Angreifer als "Helden" und erklärte, seine Tat sei eine "natürliche Reaktion" auf das Leiden der Menschen in den Palästinensergebieten.

Seit der Krieg im Gazastreifen durch den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, hat es in Israel und im besetzten Westjordanland zahlreiche tödliche Messerangriffe gegeben. Im April wurden bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Gan Javne drei Menschen verletzt, darunter ein 17-jähriger Jugendlicher. Zuvor hatte es einen ähnlichen Angriff am Busbahnhof von Beerscheba im Süden des Landes gegeben.