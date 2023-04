Toter 15-Jähriger bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland

Die Lage in Israel wie in den Palästinensergebieten ist derzeit äußerst angespannt. Am Freitagabend wurde bei einem Anschlag in Tel Aviv ein 36-jähriger italienischer Tourist getötet, sieben weitere Touristen wurden verletzt. Wenige Stunden zuvor waren im Westjordanland die beiden Schwestern aus der Siedlung Efrat getötet worden. Als Reaktion auf die Anschläge verschärfte Israel massiv die Sicherheitsvorkehrungen.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedlerinnen und Siedler.