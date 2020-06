Kiew will Krise mit Gewalt lösen

Was in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem taktisches Manövrieren und Drohen zwischen Separatisten auf der einen und ukrainischen Sicherheitskräften auf der anderen Seite gewesen war, wurde am Donnerstag blutiger Ernst. An mehreren Stellen durchbrachen ukrainische Einheiten nahe der Stadt Slowjansk Straßensperren von Separatisten. Über der Stadt kreisten Hubschrauber der Armee. Rauch stieg auf. Am Nachmittag war laut Meldungen aus Kiew von fünf Toten die Rede – allesamt Separatisten. Das Mobilfunknetz rund um die Stadt brach zusammen. In Slowjansk sollen sich 2000 Kämpfer verschanzt haben.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatten pro-ukrainische Aktivisten in der Hafenstadt Miriupol das von pro-russischen Aktivisten besetzte Rathaus zurückerobert. Zur selben Zeit geriet ein ukrainischer Militärstützpunkt in Artemiwsk nördlich von Donezk unter Beschuss. Von einem groß angelegten Angriff von 70 bis 100 Bewaffneten, die von russischen Militärs angeführt worden seien, war in ukrainischen Medien die Rede. Raketenwerfer, automatische Waffen und Handgranaten sollen zum Einsatz gekommen sein. In der Basis befindet sich eines der größten Munitionsdepots der ukrainischen Armee. Der Angriff wurde abgewehrt. Über die Zahl der Opfer wurden keine Details bekannt.