Zum 50er: Torte mit goldener Henkersschlinge für Israels Polizeiminister

Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat seinen 50. Geburtstag mit einer Torte gefeiert, die mit einer goldenen Henkersschlinge verziert war. "Manchmal gehen Träume in Erfüllung", stand darunter, eingerahmt von Obersrosetten.

Das Werk sei ihm am Samstagabend von seiner Frau Ayala übergeben worden, berichtete die Jerusalem Post. Mitglieder der Opposition hätten die Teilnahme ranghoher Polizeivertreter bei der Feier kritisiert, hieß es weiter.