Tornado traf Ohio - Ausmaß noch unklar

Ein Tornado hat Teile des US-Staats Ohio getroffen. Aus der Gegend um Dayton gab es in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) Berichte über beschädigte Häuser und in die Luft geschleuderte Trümmer, wie die Zeitung "Cincinnati Enquirer" berichtete. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. Auch das Ausmaß der Schäden war noch unbekannt.

Dayton liegt etwa 115 Kilometer westlich von Ohios Hauptstadt Columbus. Ein "großer und gefährlicher Tornado" habe am späten Montagabend nahe Trotwood westlich von Dayton gewütet, bestätigte der Nationale Wetterdienst am späten Montagabend (Ortszeit). Es handle sich um eine "extrem gefährliche Lage". Wenige Minuten später warnte der Wetterdienst die Bewohner nördlich von Dayton, sich in Sicherheit zu bringen. Aus dem nördlich von Dayton gelegenen Vandalia gab es Berichte über umherfliegende Trümmer. Östlich von Dayton liegt der Luftwaffenstützpunkt Wright Patterson, der ebenfalls getroffen worden sein soll.

Schon in der vergangenen Woche hatten Tornados und heftige Unwetter in mehreren Staaten des Mittleren Westens der USA für Überschwemmungen und Schäden gesorgt. Mehrere Menschen kamen ums Leben.