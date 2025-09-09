Mit der Tochter in New York: Kritik an Meloni

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni muss auf deutliche Kritik reagieren, weil sie am vergangenen Wochenende mehreren wichtigen Terminen fernblieb, um stattdessen ein privates Wochenende mit ihrer neunjährigen Tochter Ginevra in New York zu verbringen. "Zumindest einmal im Jahr hat die Ministerpräsidentin das Recht, ihre natürlichste Rolle auszuüben: die der Mutter", erklärte Meloni in der Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage.

In der Anfrage hatte der oppositionelle Senator Enrico Borghi Melonis Abwesenheit bemängelt. Die Ministerpräsidentin fehlte unter anderem bei der Aufbahrung des verstorbenen Modedesigners Giorgio Armani, beim Formel-1-Rennen in Monza sowie beim renommierten Wirtschaftsforum in Cernobbio. Das löste Spekulationen über ihren Aufenthalt aus. Vorwürfe zurückgewiesen Das Büro Melonis reagierte mit einer offiziellen Mitteilung: "Senator Borghi und all jene, auch in den Medien, die ein angebliches 'Geheimnis' hinter den zwei Tagen, in denen die Ministerpräsidentin nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, vermuten, sollten einer einfachen Wahrheit Respekt zollen: Wenigstens einmal im Jahr hat die Ministerpräsidentin das Recht, ihre natürlichste Rolle auszuüben: die der Mutter", hieß es. Der Aufenthalt in New York sei ein Geburtstagsgeschenk an ihre Tochter gewesen, wurde hinzugefügt.