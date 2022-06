Eine Legende besagt, dass US-Außenminister Henry Kissinger einst beklagte, er wüsste gar nicht, wen er in der Europäischen Union (damals war es wohl die EWG, die Europäische Wirtschaftsunion) anrufen könnte. Zu unbekannt waren die EU-Politiker in Brüssel.

Wie die Financial Times Jahre später aufdeckte, hat Kissinger diesen Satz nie gesagt. Im Kern blieb es aber wahr - für die US-Administration war es immer einfacher und logischer, direkt bei den Mächtigen in Europa anzurufen, also beim französischen Präsidenten oder beim deutschen Kanzler.

Daher ist das neueste Cover der US-amerikanischen Time-Magazin umso überraschender. In ihrer Titelgeschichte widmet sich das Blatt Ursula von der Leyen, ihres Zeichens Präsidentin der EU-Kommission (seit Dezember 2019). "Europe's Power Broker, How Ursula von der Leyen is leading the E.U. through yet another crisis", steht am Cover (dt.: Europas Maklerin der Macht, Wie von der Leyen die Europäische Union durch die nächste Krise führt).

Ob das Weiße Haus in Washington nun ihre Telefonnummer inzwischen hat, ist nicht bekannt.