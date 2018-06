"Tiefste Missbilligung" Zemans für Merkel-Rede zum Gedenktag

Die Rede von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Berlin ist in Tschechien auf scharfe Kritik gestoßen. "Tiefste Missbilligung", sagte Präsident Milos Zeman seinem Sprecher zufolge am Mittwoch.

Für Empörung im Nachbarland sorgte die Aussage Merkels, dass es für Vertreibung "weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung" gab. Freilich hatte die CDU-Politikerin unmittelbar zuvor betont, Vertreibung und Flucht der Deutschen seien eine unmittelbare Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen Verbrechen der NS-Diktatur gewesen.