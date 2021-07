Thronwechsel: Als Holland noch bei Österreich war

Die Menschen hier in Amsterdam sind im Zwiespalt. Einerseits freuen sie sich auf das neue, strahlende Königspaar, aber gleichzeitig weinen sie ihrer alten Königin nach, denn die meisten Holländer sahen Beatrix als Glücksfall für ihr Land. Kaum in Amsterdam angekommen, besuchte ich die beiden Haupt-Schauplätze des royalen Zeremoniells: den Königspalast, in dem Beatrix am Dienstag abdankt. Und die „Neue Kirche“, in der Willem-Alexander danach als König vereidigt wird. Beide Gebäude sind voll von niederländischer Geschichte – mit österreichischen Wurzeln.