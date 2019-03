Thailand: Schwere Betrugsvorwürfe bei Parlamentswahl

Nach der Parlamentswahl in Thailand deutet sich ein umstrittener Sieg der militärnahen Partei von Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha an. Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra beklagte am Montag " Unregelmäßigkeiten" und bezeichnete die Abstimmung als "gefälscht".

Zwei Millionen Stimmen ungültig

Auch in Online-Netzwerken gab es massenhaft Beschwerden. Fast zwei Millionen Wahlzettel wurden für ungültig erklärt. Vorläufigen Ergebnissen zufolge erreichte Prayuts Partei Phalang Pracharat eine halbe Million Stimmen mehr als die oppositionelle Pheu Thai.

Die Thailänder hatten am Sonntag erstmals seit dem Militärputsch von 2014 ein neues Parlament gewählt. Ex-Regierungschef Thaksin warf dem Militär vor, sich schon vor der Wahl und am Abstimmungstag selbst Vorteile verschafft zu haben. Alle Menschen in Thailand und alle internationalen Beobachter wüssten, dass es bei dem Urnengang " Unregelmäßigkeiten" gegeben habe, sagte Thaksin der Nachrichtenagentur AFP in Hongkong.

Der 2006 als Ministerpräsident entmachtete Thaksin lebt nach einer Verurteilung wegen Korruption im Exil, spielt aber weiter eine wichtige Rolle für Thailands Opposition. Auf die Frage, ob er von Wahlfälschungen ausgehe, sagte Thaksin: "Auf jeden Fall."