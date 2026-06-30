Wegen Majestätsbeleidigung: 44 Politiker in Thailand vor Gericht

In Thailand hat am Dienstag vor dem Obersten Gericht ein Prozess gegen dutzende Politiker wegen ihrer Bestrebungen zur Reformierung des strengen Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung begonnen. Unter den insgesamt 44 Angeklagten ist auch der führende Oppositionspolitiker des südostasiatischen Landes Natthaphong Ruengpanyawut. Dem Chef der reformorientierten Volkspartei und seinen Mitangeklagten werden im Zuge ihrer Reformversuche Verstöße gegen „ethische Grundsätze“ vorgeworfen.

Die Nationale Antikorruptionskommission (NACC) hatte im April beim Obersten Gerichtshof eine Zivilklage gegen 44 amtierende und ehemalige Politiker eingereicht. Am Dienstag legte die Staatsanwaltschaft dem Gericht die Namen von 17 Zeugen vor, darunter Mitarbeiter des Parlaments und der Antikorruptionsbehörde. Der erste Zeuge soll voraussichtlich am 25. August aussagen.

Laut einem AFP-Reporter war keiner der angeklagten Abgeordneten im Gerichtssaal anwesend. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten lebenslange Ämterverbote und der Entzug ihres Wahlrechts für zehn Jahre. Die nächsten beiden Verhandlungstermine wurden für September und Oktober angesetzt.