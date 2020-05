Terrorgefahr für Zivilflugzeuge

"Es muss sichergestellt werden, dass im Land verstreute Waffen nicht in falsche Hände geraten", so der deutsche Außenminister Guido Westerwelle in Richtung Libyen. Auch der Generalsekretär der NATO, Anders Fogh Rasmussen, hat Libyens Übergangsregierung aufgefordert, die kursierenden Waffen im Land einzusammeln und unter Kontrolle zu bringen. Er verwies zudem auf das nach wie vor gegen Libyen geltende Waffenembargo der UNO. Der Nationale Übergangsrat müsse "eine verantwortliche Rolle in der Welt spielen", sagte Rasmussen, der vor allem davor warnte, dass Waffen aus libyschen Beständen in den Gazastreifen gelangen könnten.



Weniger die Angst vor gezielten Kommandoaktionen als die vor aufgerüsteten Extremisten plagt dagegen Algerien: Das dortige Regime - das inmitten der derzeitigen Umbrüche freilich durch Kommunikationspolitik eigene Interessen verfolgt - hatte gewarnt, dass die " Al Kaida im Islamischen Maghreb" massiv in den Besitz libyscher Rüstungsgüter gelangt sei und so zur "stärksten Armee der Region" werden könnte.