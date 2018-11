Technischer Defekt am Airbus: Merkel muss Reise zu G20 unterbrechen

Wegen eines technischen Defekts am Kanzler-Airbus „ Konrad Adenauer“ hat Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) ihren Flug von Berlin zum G20-Gipfel in Buenos Aires am Donnerstagabend unterbrechen müssen. N

ach etwa einer Stunde Flugzeit kehrte die Maschine mit der Kanzlerin an Bord über den Niederlanden um. Der Airbus landete in Köln, wo die Kanzlerin in eine Ersatzmaschine steigen wollte.