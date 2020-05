Tausende Zivilisten fliehen aus Sirte

In Sirte tobt der Krieg. Die Feierstimmung, die Tripolis und andere Städte Libyens ergriffen hat, ist in die Geburtsstadt von Ex-Diktator Gaddafi noch nicht vorgedrungen. Die einstigen Rebellen, die Truppen des Nationalen Übergangsrates (NTC), stehen vor Sirte. Die Stadt ist weiterhin fest in der Hand Gaddafi-treuer Milizen. Die Belagerung zeigt ihre Auswirkungen. Internationale Helfer berichten von katastrophalen Zuständen: Von Wassermangel, Nahrungsknappheit und fehlender medizinischer Versorgung.



Am Montag gelang neuerlich Tausenden Bewohnern der Stadt die Flucht - zumindest einmal aus der Schusslinie. An einem Checkpoint rund 20 Kilometer hinter der Frontlinie ist die Reise der Fliehenden zumindest vorerst einmal zu Ende. Dort werden die Flüchtenden erfasst, ihre Autos durchsucht, ehe sie weiterkönnen. Menschen, die medizinische Versorgung benötigen, werden in einem Feldlazarett versorgt. Eine britische Mitarbeiterin des International Medical Corps (IMC) berichtet von schwangeren Frauen, deren Männer abgemagert seien; von Menschen, die berichten, dass es in Sirte keinerlei medizinische Versorgung für Zivilisten gebe. Das Spital der Stadt sei von Gaddafis Milizen in Beschlag genommen worden.