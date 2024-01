Tausende demonstrieren in Israel für Rücktritt Netanyahus

Mehrere Tausend Menschen haben bei einer Demonstration in der israelischen Metropole Tel Aviv den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gefordert. Redner der Kundgebung am Samstagabend warfen seiner Regierung vor, nicht genügend zu tun, um die zu Beginn des Gaza-Kriegs von Terroristen der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln wieder nach Hause zu bringen.

Am Sonntag wird der Krieg seit 100 Tagen andauern. Am 7. Oktober hatten Hamas-Terroristen im israelischen Grenzgebiet ein Massaker verübt, dem 1200 Menschen zum Opfer fielen. Dabei entführten die Terroristen rund 240 Menschen in den Gazastreifen. Während einer Feuerpause wurden 105 Geiseln freigelassen, im Gegenzug für 240 palästinensische Häftlinge.