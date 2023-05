In Russland ist der bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin der Nachrichtenagentur TASS zufolge bei einem Autobombenanschlag verletzt worden. Prilepin habe sich in der Region Nischni Nowgorod aufgehalten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur am Samstag unter Berufung auf Rettungsdienste. Prilepins Fahrer sei getötet und der Schriftsteller selbst verletzt worden.

Prilepins Pressedienst teilte zunächst mit, der Zustand des Autors sei "okay". Von Rettungskräften wurde er hingegen als schwer verletzt beschrieben. Der 47-Jährige sei am Samstag in seinem Auto in der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau unterwegs gewesen, als ein am Fahrzeug angebrachter Sprengsatz detonierte, meldeten mehrere staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die dortigen Behörden.