Rachefeldzug gegen afghanische ISAF-Mitarbeiter

Aus der Sicht der Taliban sind all jene, die sich mit den ausländischen Truppen eingelassen haben, Kollaborateure. Und da vor allem Übersetzer, die im linguistisch wie kulturell schwierigen Terrain Afghanistan zum wichtigsten Link zwischen den Truppen und der Bevölkerung geworden sind. Sie fungieren als Sprachrohr ebenso wie als Berater in Sachen Umgangsformen und Gebräuche. Sie dienten oftmals bei Meetings mit lokalen Politikern oder Dorfgemeinschaften schlicht als Türöffner. Und nicht selten ging es darum, wie ein ehemaliger Übersetzer der deutschen Armee in der Provinz Badakhshan sagt, den Menschen in entlegenen Dörfern einfach zu erklären, dass es nicht die Sowjets sind, die da wieder zurück sind. Ohne Übersetzer wäre der Einsatz der NATO in Afghanistan jedenfalls nicht einmal anzudenken gewesen.

Die Taliban jedoch, die sind alles andere als besiegt. Und auf den Märkten von Städten wie Herat schließen Händler Allianzen mit allen Seiten – Menschenleben werden da zur Ware. Geiselnahmen, gezielte Überfälle und Exekutionen häufen sich.

Das ansonsten in Fragen der Einwanderung äußerst rigide agierende Australien hat als eines der ersten Länder die Konsequenzen daraus gezogen und seinen afghanischen Mitarbeitern praktisch pauschal Asyl gewährt. Auch Deutschland hat mehreren Hundert afghanischen Mitarbeitern Asyl gestattet. Italien – und damit Mohammads Arbeitgeber – jedoch scheint bisher keinerlei Meinung zu dem Thema zu haben. Mit entsprechenden Ansinnen blitzte Mohammad ab.

Klar ist für den jungen Mann eines: In Herat wird er nicht bleiben – zu gefährlich. Und wenn es legal keinen Weg in die Sicherheit gibt, so wird er sich auf die Suche nach einem nicht legalen Weg begeben.