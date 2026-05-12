An einen Tisch mit der Taliban: EU lädt Vertreter zu Rückführungs-Gesprächen ein

Die Europäische Union plant, Vertreter der afghanischen Taliban-Regierung zu ihrem ersten bekannten offiziellen Besuch nach Brüssel einzuladen, um Möglichkeiten zur Rückführung einiger afghanischer Migranten nach Afghanistan zu erörtern. Ein EU-Sprecher erklärte, das geplante Treffen in Brüssel werde auf Wunsch mehrerer EU-Mitgliedstaaten organisiert. Die EU-Kommission bestätigte die Terminplanung gegenüber der APA. Das Treffen scheint der erste öffentlich angekündigte Besuch von Taliban-Vertretern in Brüssel zu sein, obwohl der Sprecher sagte, er könne dies nicht bestätigen. Ein genauer Termin stehe zudem noch nicht fest und das Treffen bedeute keineswegs, dass die EU die Taliban anerkannt habe, sagte der EU-Sprecher weiter.

EU-Vertreter seien bereits im Jänner zu einem Treffen nach Kabul gereist und die EU arbeite nun "an einem möglichen Folgetreffen auf technischer Ebene in Brüssel mit den de facto-Behörden in Afghanistan, um diese Gespräche fortzusetzen", erklärte der Sprecher.

Rückführungen nach Afghanistan schwierig Westliche Länder weigerten sich bisher, die Taliban anzuerkennen, seit die islamistischen Kämpfer vor fünf Jahren in Afghanistan wieder an die Macht gekommen sind und eine Regierung stürzten, die zwei Jahrzehnte lang von US- und NATO-Truppen unterstützt worden war. Seit der Machtübernahme der Taliban haben Hunderttausende Afghanen in Europa Asyl gesucht. Das europäische Recht erlaubt die Abschiebung einiger Migranten, die Straftaten begehen oder als Sicherheitsrisiko gelten, doch im Falle Afghanistans war dies aufgrund fehlender diplomatischer Beziehungen bisher nur schwer durchführbar.